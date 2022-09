Ancona, ubriaco prende a calci un'auto: denunciato e multato anche per le bestemmie. Sarà espulso

ANCONA - Ubriaco prende a calci un'auto: denunciato anche per le bestemmie. Sarà espulso. È successo la notte scorsa, quando i poliziotti della della Squadra Volante sono intervenuti in via Cristoforo Colombo, all’angolo con Piazza Ugo Bassi, dove era stata segnalata la presenza di un giovane che stava danneggiando un’auto.

Gli agenti, giunti sul posto, notavano un uomo, un amico del richiedente l’intervento, che cercava di contenere un giovane, che appariva in palese stato di agitazione. Il giovane, poi identificato per un cittadino dell’Ecuador di 27 anni con numerosi precedenti di Polizia per reati contro la persona, contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio, nonché altri in materia di armi, stupefacenti e immigrazione, veniva subito preso in consegna dall’equipaggio della Volante, che provvedeva a contenerlo, nonostante cercasse di sottrarsi al controllo, dimenando braccia e gambe. Il giovane, in palese stato di ubriachezza, una volta bloccato farfugliava epiteti ingiuriosi, bestemmie e minacce nei confronti degli operanti. il giovane, pertanto, veniva denunciato per i reati danneggiamento aggravato dall’esposizione alla pubblica fede della vettura, di oltraggio a Pubblico Ufficiale, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale. Lo straniero veniva inoltre sanzionato per il suo stato di manifesta ubriachezza nonché per aver bestemmiato in pubblico. Il predetto da accertamenti preliminari è risultato inoltre irregolare in Italia, la sua posizione sarà valutata dall’Ufficio Immigrazione, al fine di avviare la procedura di espulsione.