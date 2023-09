Scontro tra un'auto ed uno scooter. Il motociclista è grave: l'eliambulanza ​atterra nella rotatoria

SENIGALLIA - Grave incidente questa mattina lungo la bretella nord della complanare di Senigallia, dove è rimasto ferito un uomo che viaggiava a bordo del sul scooter. Lo scontro è avvenuto contro un’auto all’altezza dello svincolo di via Berardinelli. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 con l’eliambulanza, atterrata nella rotatoria di via Berardinelli. Lo scooterista è stato portato in volo all’ospedale di Torrette in codice rosso. Ferito in modo più lieve il conducente dell’auto.