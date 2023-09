Precipita dalla finestra, muore studentessa di 19 anni: sotto choc l'intera comunità

COLLI AL METAURO- Sconvolta trutta la comunità di Tavernelle di Colli al Metauro. Una ragazza di 19 anni ha perso la vita cadendo da una finestra posta al secondo piano della palazzina in cui viveva con la famiglia.



Un agghiacciante volo nel vuoto che non ha lasciato scampo alla giovane, da un’altezza superiore ai due piani. Infatti la finestra dalla quale è precipitata si affaccia sullo scivolo del garage e dunque l’altezza della caduta è stata notevole. La ragazza seguita dalla famiglia aveva già evidenziato problemi depressivi e disagio psicologico. La tragedia si è consumata nel breve volgere di pochi attimi, intorno alle 9.30 di domenica mattina. Al momento dell’incidente erano in casa con la ragazza sia i genitori sia il fratello della diciannovenne, che era iscritta al quarto anno di studi superiori in un istituto scolastico di Fano e che di conseguenza domani sarebbe tornata a scuola.



Sul posto un’ambulanza del 118 ma i soccorsi sono stati impossibili.

Sono intervenuti anche i carabinieri in servizio alla stazione di Saltara ritengono possibile che si sia trattato di un gesto volontario. Nella tarda mattinata di ieri altri accertamenti di legge sono stati effettuati nell’obitorio dell’ospedale Santa Croce a Fano dove il corpo della studentessa è stato composto domenica.