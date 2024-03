COLLI AL METAURO È stata falciata in sella al suo scooter. E per lei non c’è stato nulla da fare. Ornella Ordonselli 84enne di Lucrezia ha perso la vita ieri pomeriggio lungo la Flaminia a Calcinelli di Colli al Metauro. Viaggiava in sella ad uno motociclo. È stata investita in pieno da una Peugeot 308 guidata da un 30enne, residente a Lucrezia di nazionalità romena. È successo alle 14.15 all’altezza dello svincolo per via Laghi che immette nell’area industriale. L’auto che procedeva in direzione monti-mare per un soprasso azzardato, stando almeno ad una prima ricostruzione dell’incidente da parte della polizia locale al comando di Paolo Boiani intervenuta per gli accertamenti di legge, avrebbe urtato un'altra macchina nella parte posteriore.

La velocità sostenuta

A velocità sostenuta il 30enne ha perso il controllo del mezzo. È finito contro un muretto sulla sua sinistra. La corsa dell’auto non si è fermata investendo la donna che è morta sul colpo. L’auto si è poi schiantata contro una quercia. Per la poveretta non c’è stato scampo. Dopo l’impatto è finita sull’aiuola spartitraffico dopo un volo di una ventina metri. L’uomo alla guida della Peugeot ha riportato ferite non gravi. Ricoverato all’ospedale di Fano per ulteriori accertamenti è stato poi trasferito in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

Sgomento e incredulità per il tragico incidente. In quel momento stava piovendo. L’asfalto scivoloso avrebbe reso tutto più difficile e accelerato l’andamento dell’auto. Sul posto dell’incidente si sono recati anche i carabinieri di Saltara al comando del luogotenente Antonello Pannaccio. L’84enne, da quanto si è saputo godeva di ottima salute. La conferma indiretta si è avuta dal fatto che alla sua età stesse procedendo con il suo scooter. È stata colpita in pieno. Ogni soccorso si è rivelato inutile. Dolore e incredulità per il lutto che ha colpito una famiglia molto conosciuta e stimata a Lucrezia. Sull’incidente verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Un altro incidente con conseguenze di media gravità si è verificato a Fano sulla statale Adriatica. In base agli accertamenti sul posto dalla polizia locale, la Panda guidata da una donna di 44 anni di Fano ha iniziato a sbandare invadendo la corsia opposta dove, nel frangente, transitava una Fiat Multipla alla cui guida era un 70enne di San Costanzo. Questi sterzava verso monte, cercando di evitare un impatto frontale, senza riuscire a evitare lo scontro. La Panda urtava c la parte posteriore destra della Multipla. Entrambi i conducenti sono stato trasportati all’ospedale Santa Croce in codice giallo.