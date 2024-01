Colli al Metauro, uomini che odiano le ex compagne: divieto di avvicinamento per due dopo i maltrattamenti

COLLI AL METAURO - Doppio Codice rosso a Colli al Metauro e Terre Roveresche, dove i carabinieri delle locali stazioni hanno dato esecuzione a due misure cautelari del “divieto di avvicinamento alla persona offesa”, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pesaro su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due uomini residenti nei loro rispettivi territori. I due, un 56enne ed un 42enne, sono entrambi ritenuti responsabili di maltrattamenti aggravati nei confronti delle loro ex compagne. Gli accertamenti esperiti dai militari hanno permesso, in entrambe i casi, di ricostruire gravi episodi di violenza, posti in essere dagli uomini nei confronti delle ex compagne, perpetuati per lunghi periodi, ed in alcuni casi avvenuti alla presenza dei figli. Gli investigatori hanno operato le due attività di indagine acquisendo numerose testimonianze e documentando minuziosamente i singoli episodi vessatori, spesso consistiti in aggressioni e minacce.