Fano, la città in lacrime per Giancarlo Pucci: «Grande artista, senza filtri o mediazioni»

FANO - La città di Fano in lutto per la scomparsa di Giancarlo Pucci,deceduto ieri all’età di 87 anni. La notizia l’ha diramata il figlio Ignazio, dirigente nel settore Turismo per lungo tempo in Provincia, poi in Regione e ora dirigente del settore Cultura e Servizi Educativi del Comune di Fano. Giancarlo Pucci era un artista senza inibizioni così come deve esserlo colui che opera in un mondo surreale che poi altro non è che un’immagine riflessa, sublimata, di ciò che nella realtà appare reale.

Pesaro, dal raggiro "semplice" alla frode informatica: nuove frontiere delle truffe, in un anno 1.400 denunce

Il primo cittadino Massimo Seri esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Pucci, artista affermato della nostra città nonché papà di Ignazio Pucci, dirigente del Comune di Fano. “Pucci è stato un importante artista della città.

Cultore dell’arte comportamentale, ha contribuito a valorizzare il nome di Fano in Italia e in Europa. Poliedrico e talentuoso, ha sostenuto il fermento creativo cittadino - osserva il sindaco Seri -. Come le sue performance, ha promosso un linguaggio comunicativo diretto e autentico, senza filtri e mediazioni. La sua creatività è stata arte, con la capacità e la facoltà cognitiva della mente di creare e inventare”.