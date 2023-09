Carrara di Fano, si ribalta con un tagliaerba: ferito un uomo soccorso in eliambulanza

FANO - I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio a Carrara di Fano per soccorrere una persona che si è ribaltata con un tagliaerba.

L'uomo stabilizzato

La squadra dei Vigili del Fuoco ha collaborato con il personale del 118 per stabilizzare l’uomo, ferito ma non in pericolo di vita, che successivamente è stato trasportato con l’eliambulanza (la zona era complicata da raggiungere con l'autoambulanza) al pronto soccorso.