Maxi incidente tra due auto e un camion: riaperta dopo 4 ore la strada sulla Montelabbatese. Uomo estratto dalle lamiere

MONTELABBATE - Un altro incidente stradale sulle strade della provincia pesarese: i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno 5.30 circa lungo la SS746, all'altezza del Km. 11+700 in località Apsella, nel Comune di Montelabbate, tra la rotatoria del centro commerciale Le Matite e il Mulino (in direzione Vallefoglia) per uno schianto che ha coinvolto due autovetture e un autoarticolato con la dinamica dell'incidente al vaglio delle forze dell'ordine. Un uomo è stato estratto dalle lamiere.

Strada chiusa per circa 4 ore

La squadra dei vigili del fuoco di Pesaro è intervenuta con un’autobotte e l’ausilio dell’autogru ed ha anhe collaborato con i sanitari del 118 per estrarre il conducente di un’autovettura oltre a mettere in sicurezza l’area dell’intervento con la strada che è stata chiusa subito dopo l'incidente per essere poi riaperta poco prima delle 9.