SENIGALLIA - Pedone falciato domenica sera da un’automobile davanti alla stazione ferroviaria. Si tratta di un 70enne, residente ad Acqualagna, trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette. Verso le 19.15 ha attraversato in viale Bonopera dalla Rocca diretto verso la stazione. Aveva già superato metà della carreggiata quando è stato travolto da una Ford Fiesta, condotta da una 33enne di Mondolfo.

Dopo essere finito sul cofano e aver sbattuto contro il parabrezza è caduto a terra. La giovane automobilista non si è accorta in tempo. Quel tratto è molto buio ed è presente un sottopasso pedonale per raggiungere la stazione dalla Rocca, che troppo spesso però non viene utilizzato. E’, infatti, un tratto molto pericoloso per attraversare la strada. La dinamica è al vaglio della polizia locale, intervenuta con una pattuglia. Scarse le ripercussioni sulla circolazione stradale. Polizia locale che presto avrà maggiori strumentazioni anche per rilevare gli incidenti stradali. Il comandante Barbara Assanti ha informato ieri che la Regione ha cofinanziato il progetto Senigallia Safe City del Comune di Senigallia per l’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali. L’importo complessivo è di circa 33mila euro, di cui 25mila finanziati dalla Regione. «Verrà acquistato un defibrillatore semiautomatico portatile – annuncia il comandante Barbara Assanti - da posizionare a bordo del nuovo ufficio mobile del pronto intervento. Consentirà agli agenti di raggiungere rapidamente il luogo dell’incidente e iniziare le manovre di rianimazione cardiopolmonare, in attesa dei soccorsi sanitari».

Etilometro portatile



Verrà acquistato anche un nuovo etilometro portatile. «L’obiettivo – prosegue il comandante - è prevenire la guida in stato di ebbrezza e promuovere la sicurezza stradale, riducendo il rischio di incidenti causati dall’uso eccessivo di alcol». Nel finanziamento saranno comprese anche alcune fototrappole per sorvegliare parchi, aree ricreative, aree verdi o parcheggi pubblici, al fine di prevenire comportamenti illeciti come vandalismo, abbandono di rifiuti o attività illegali.