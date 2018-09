Genitori usano i giochi dei bimbi: arriveranno multe da 50 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Giro di vite nei parchi dove sono in arrivo multe da 50 euro per gli adulti sorpresi ad utilizzare i giochi destinati ai bambini. Un problema sorto nelle ultime settimane perché alcune giostre hanno risentito dell’utilizzo improprio, finito anche in commissione. La polizia locale, che intensificherà i controlli per scoraggiare gli atti vandalici in primo luogo, applicherà anche una norma inserita nel regolamento di polizia urbana in tempi non sospetti quando sembrava superflua. Ora invece si rivela un strumento valido per far rispettare il divieto nei parchi e nei giardini.