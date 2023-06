Finisce fuori strada con la sua moto, impatto terribile: Gabriele muore a 41 anni

SENIGALLIA – Era arrivato all'ospedale di Torrette in codice rosso, ma le sue condizioni si sono aggravate con il passare delle ore ed è morto nella notte. Aveva 41 anni Gabriele Tarsi, residente a Ripe di Trecastelli, vittima di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la Sp12 Corinaldese.

Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia stradale di Jesi, Tarsi era in sella alla sua moto quando, per cause da accertare, all'altezza della frazione di Brugnetto, ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Subito sono scattati i soccorsi, su segnalazione degli automobilisti di passaggio. Sul posto è intervenuto il 118. Il 41enne è stato prima portato al pronto soccorso di Senigallia, ma poi le sue condizioni si sono aggravate, quindi è stato trasferito all'ospedale regionale di Torrette dove nella notte, purtroppo, è deceduto.