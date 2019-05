Biciclette da corsa rubate o fatte a pezzi: è caccia alla banda

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA Cinque bici da corsa rubate nei garage e altrettante fatte a pezzi. Ladri e vandali scatenati contro i velocipedi di valore nel ponte del Primo maggio. La banda del trapano ha colpito ancora portando via due biciclette in via Cupetta, una in via degli Olmi e due a Cesano dopo aver fatto un foro nel garage per entrare e mettere a segno il furto. Tutte bici professionali che valgono qualche migliaio di euro ciascuna. Le prime nel pomeriggio di martedì e le altre invece nella notte tra martedì e mercoledì. A Cesano i proprietari si sono accorti il 1° mattina ed hanno chiamato i carabinieri.