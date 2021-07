Avvisa il nipote che vuol farla finita e si lancia dal balcone di casa: muore donna di 71 anni

SENIGALLIA - Tragedia in via Volta ieri pomeriggio dove una donna, nata a Corinaldo nel 1950, si è lanciata dal balcone di casa. Viveva da sola e soffriva di depressione già da qualche tempo. E’ stato il nipote a lanciare l’allarme, chiamando il 118 e la polizia.

Si erano parlati al telefono e la donna gli aveva manifestato la volontà di farla finita. Consapevole che non avrebbe fatto in tempo a raggiungerla, ha quindi chiesto aiuto. Era ormai troppo tardi perché, conclusa la telefonata, la 71enne ha dato seguito ai suoi intenti. In volo si è alzata anche l’eliambulanza ma quando i soccorritori sono arrivati ormai non c’era più nulla da fare. Molto riservata, la vittima da tempo viveva nel quartiere residenziale del Ciarnin, al confine con le Saline. Diversi vicini la conoscevano solo di vista.

