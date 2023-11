FALCONARA Era disperato il rappresentante di commercio di circa 45 anni che ieri mattina, intorno a mezzogiorno, ha tentato di uccidersi all’interno della sua auto, ferma in via del Fossatello, la strada che costeggia l’aeroporto Sanzio, tra il terminal degli arrivi e il parcheggio coperto.

Era così disperato che una volta fermata la macchina sul ciglio della strada si è ferito con un coltello alla gola e al collo: un gesto autolesionistico che ha causato un grave trauma al 45enne, molto conosciuto per la sua attività lavorativa nell’hinterland anconetano.

Scoperto da un passante



Un passante che stava camminando lungo via del Fossatello ha notato l’automobile e ha sbirciato dal finestrino all’interno della macchina. La scena che si è presentata ai suoi occhi è stata drammatica: ha visto l’uomo riverso sul volante, completamente insanguinato e non ha esitato a chiamare i soccorsi contattando il numero unico d’emergenza 112. In pochi minuti sono giunti sul posto l’automedica e un’ambulanza del 118, insieme ai carabinieri della Tenenza di Falconara, guidati dal comandante Giuseppe Esposito.

L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Torrette, grave ma sembra non in pericolo di vita, stando alle testimonianze dei primi soccorritori. Non si conoscono con precisione i motivi del gesto su cui stanno indagando i carabinieri della tenenza falconarese.