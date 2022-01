In casa insieme ad altre persone va sul terrazzo e si lancia nel vuoto: morta sul colpo una donna

ANCONA - Un altro dramma della disperazione ad Ancona. Pochi minuti dopo le 14,30 di oggi una donna di 72 anni si è lanciata nel vuoto dal terrazzo della propria abitazione in via Raffaello Sanzio. La donna era insieme ad altre persone in casa quando si è diretta verso il terrazzo per poi buttarsi. Immediato l'intervento di Croce Gialla e automedica che purtroppo si è rivelato inutile in quanto la donna è morta sul colpo. Sul posto anche i carabinieri.

