Donna tenta di uccidersi tagliandosi le vene, provvidenziale l'intervento del figlio

SANT’ELPIDIO A MARE - Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di ieri nel centro storico elpidiense, quando i mezzi del 118 sono stati allertati per una donna ferita in un appartamento. Sul posto si sono portati a prestarle soccorso un’ambulanza della Croce Azzurra e ben due automediche.

La signora avrebbe tentato di togliersi la vita recidendosi le vene dei polsi. È stato determinante l’intervento del figlio, che ha immediatamente lanciato l’sos ed ha cercato di tamponarle le ferite per contenere la perdita di sangue. Questione di minuti e le conseguenze avrebbero potuto essere fatali. I tagli non sono stati particolarmente profondi ed i militi sono arrivati in tempo, la signora è stata medicata e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Murri di Fermo per le cure del caso. Non è in pericolo di vita.



Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Sant’Elpidio a Mare. I militari hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione ed hanno ascoltato il figlio per verbalizzare l’accaduto ed accertare la dinamica del gesto. Non ci sarebbero dubbi sulla natura autolesionistica della sua azione, che per fortuna è stata arginata prima che le conseguenze fossero irreparabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA