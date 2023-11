SENIGALLIA Arrivano gli americani e la città anticipa l’accensione delle luminarie a domani, ma solo per il Foro Annonario. Da ieri, a sorpresa, la Rotonda è stata addobbata e così rimarrà fino a gennaio. La Giunta ha, infatti, definito il pacchetto natalizio e si è portata avanti anche per San Valentino, al costo complessivo di poco più di 32mila euro.

Il coinvolgimento



«L’impresa ha iniziato gli allestimenti – spiega il sindaco Massimo Olivetti – molti avranno già visto il cielo stellato in piazza Roma. Abbiamo deciso, intanto, di accendere domenica (domani ndr) le luci al Foro Annonario per gli americani». Dal 2 dicembre al 7 gennaio per la prima volta verranno coinvolti anche i giardini Catalani con i tronchi degli alberi addobbati con luci led bianco caldo, partendo da terra fino ad un’altezza di metri dieci circa. Verranno posizionati tra gli alberi dei giardini un pupazzo “Frosty” con cappello e quattro più piccoli. In piazza Saffi verrà posizionata una stella girevole che, mentre sarà in funzione, ruoterà su se stessa e sarà ricoperta di luci.

Da ieri, inoltre, e fino al 7 gennaio, nel pontile della Rotonda è apparsa una galleria composta da cinque archi, con i pannelli ricoperti di luci. Queste le novità oltre alle consuete luminarie in centro. Infine, il pacchetto prevede dall’8 al 18 febbraio cuori luminosi lungo il pontile della Rotonda per San Valentino. Da oggi a mercoledì Senigallia ospiterà l’European Travel Agent Forum in cui i maggiori tour operator americani incontreranno buyer europei. Una fiera che prevede incontri formativi e conoscitivi sulle realtà turistiche di tutto il mondo. Si incontreranno alla Rotonda e al Finis Africae. Per oggi e domani sono state organizzate visite guidate e lunedì alla Rotonda il sindaco darà il benvenuto ai partecipanti, aprendo la sessione dei lavori. L’ente ha contribuito all’evento con circa 140mila euro.

Intanto oggi e domani il Foro Annonario e la vecchia pescheria ospiteranno WineMarchet 2023 - Il Mercato del Vino delle Marche, organizzato con il patrocinio del Comune, della Regione e di Slow Food Marche Aps. Saranno presenti anche stand con degustazioni e acquisto di formaggi della Latteria di Senigallia, di salumi dell’Azienda Pacioni di Sant’Angelo in Pontano, di pesce locale preparati da Federico Palestini dell’Osteria Caserma Guelfa di San Benedetto del Tronto. Biglietti in prevendita online su https://bit.ly/Winemarchet-in al prezzo di 15 euro. Per i soci Slow Food ingresso a 10 euro.