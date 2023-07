FANO - Tra pochi giorni il grande parcheggio del Foro Boario, il più grande di Fano, sarà pronto per tornare ad ospitare tutti i veicoli che rientrano nella sua capienza. Recentemente per consentire la realizzazione degli ultimi lavori sino ad oggi è stato interdetto il transito all’area da via Mercatini, lato Circolo Anziani. Transito che oggi verrà ripristinato regolarmente.

La chiusura



Da domani però e fino al 14 luglio verrà chiuso l’ingresso principale, ovvero il varco accessibile da via Gabrielli, limitrofo alla farmacia Pierini, ma verrà garantito l’accesso da via Fabbri, via Manara e via Mazzolari affinché si possa continuare a utilizzare parzialmente il servizio di sosta. In questo lasso temporale verranno ultimati l’installazione della segnaletica, il completamento del sistema di illuminazione e l’asfaltatura delle sezioni mancanti. «Manca poco – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Barbara Brunori – perché tutto l’intervento che ha valorizzato la potenzialità di questa area molto utilizzata e vissuta dai cittadini sia portato a termine. Un intervento considerevole, se si pensa che l’esecuzione del progetto di riqualificazione di tutta l’area è costato 800.000 euro, di cui 200 mila provengono da un bando regionale che siamo riusciti ad intercettare e che ora la sosta, restando comunque libera, senza l’applicazione di nessun disco orario e di nessun ticket, verrà ben regolamentata negli spazi».



La capienza



In tutto sono stati ricavati 318 posti nell’area centrale, più altri 15 riservati ai disabili in prossimità del cancello di via Gabrielli ai lati dell’area in concomitanza delle attività commerciali e 2 “parcheggi rosa” per mamme in attesa; a questi si aggiungono 45 posti per cicli e motocicli. Ricordando le finalità di questa importante riqualificazione Brunori spiega che: «L’obiettivo di questo intervento va in tre direzioni: dalla messa in ordine dei posti per il parcheggio alla garanzia di maggiore sicurezza con i 35 punti luce dotati di lampade a led fino al potenziamento del verde.



Tutela del verde



Proprio per tutelare gli arbusti, abbiamo previsto delle cordolature che eviteranno il contatto con le automobili. La circolazione all’interno sarà così più fluida e ordinata e sicura anche per pedoni e ciclisti grazie anche al percorso ciclabile e ai marciapiedi che sono stati realizzati all’ingresso dell’area. Insomma, entro la fine del mese la cittadinanza potrà utilizzare di nuovo e vivere molto meglio il nuovo parcheggio del Foro Boario». Anche i lavori per la realizzazione della rotatoria di Fenile procedono alacremente; ormai il transito sull’incrocio tra la provinciale di Carignano e la via che si addentra nella frazione si può considerare definita; anche se l’intervento non è ancora concluso la mobilità procede con maggiore sicurezza.



L’intesa



I questo caso l’opera si deve ad un’intesa tra Comune di Fano e Provincia di Pesaro Urbino che ne ha diviso il costo di 225.000 euro in totale, in 138.000 euro a carico del primo e in 87.000 euro a carico della seconda. L’intervento è stato richiesto a gran voce dai residenti per arginare il numero degli incidenti che si sono verificati in questo punto della viabilità molto trafficato.