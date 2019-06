Torna la banda del foro e riesce a svaligiare un appartamento di notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAIOLATI - Un furto è stato effettuato nella notte tra martedì e ieri in via Giotto, strada parallela di via Clementina al centro della frazione di Moie di Maiolati. In azione due o più persone che si sono introdotte all’interno di un appartamento applicando un foro alle finestre di alluminio e servendosi di un gancetto con cui hanno poi fatto ruotare la maniglia aprendosi un varco. Forzate anche le persiane. I ladri si sono così introdotti all’interno, mentre i residenti dormivano e non si sono accorti di nulla. Un colpo lampo commesso nel cuore della notte. I topi d’appartamento sono riusciti a trovare e prendere un borsello contenente documenti, effetti personali, un portafogli con denaro contante e carte di pagamento, oltre a un mazzo di chiavi.