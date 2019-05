Torna la banda del foro: «E' la seconda volta hanno preso l'oro rimasto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - La banda del foro scende verso la costa, dopo i furti in serie avvenuti tra Trodica e Morrovalle nelle ultime settimane doppio colpo in due abitazioni di Civitanova. Gli episodi sono avvenuti l’altra sera in via Giovanni XXIII, zona Villa Eugenia, nel quartiere di San Marone. Nel primo caso, i malviventi si sono messi in azione approfittando del fatto che in casa non c’era nessuno. In questo modo hanno potuto agire indisturbati, rovistando ovunque in cerca di qualcosa di valore da portare via.«Sono entrati in casa praticando un foro sull’anta della finestra per poi girare la maniglia – ha raccontato la proprietaria di una delle due abitazioni finite nel mirino -. Siamo rientrati a casa intorno alle 22, quindi la fascia oraria in cui possono aver agito va dalle 19 alle 22. Hanno rovistato in tutti i posti possibili per trovare contanti e oro, riuscendo a portare via quel pochissimo oro che era rimasto da una precedente visita».