Allerta meteo arancione: scuole di ogni ordine e grado chiuse domani a Senigallia

SENIGALLIA - Massima attenzione, grande cautela: scuole di ogni ordine e grado chiuse nella giornata di domani (martedì 16 maqggio). In considerazione dell’ingresso in fase di preallarme, si è tenuto questo pomeriggio un incontro del CCS presieduto dal Prefetto di Ancona.

L’avviso di condizioni meteo avverse prevede infatti per il nostro territorio precipitazioni diffuse e persistenti. Previsti anche venti con raffiche fino a burrasca forte e mare molto mosso.

In via cautelativa, su invito del Prefetto Darco Pellos, in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, a partire dalle prime ore di domani mattina, il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti ha disposto per la giornata di domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, le strutture per l'infanzia da 0 a 3 anni pubbliche e private, dei centri diurni per disabili, oltre che dei servizi di assistenza domiciliare e trasporto socio sanitario del territorio del Comune di Senigallia, di tutti gli impianti sportivi comunali, dei luoghi della cultura, e la sospensione dei mercati.

Anche la Biblioteca comunale resterà chiusa al pubblico.

Chiunque abbia necessità può telefonare ai seguenti recapiti telefonici 0716629386 e 0716629288.