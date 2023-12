ASCOLI - Sante Copponi è il nuovo prefetto di Ascoli. Lo ha nominato ieri il consiglio dei ministri su proposta del ministro Matteo Piantedosi. Proviene da Matera dove è arrivato il 6 novembre 2021. Il prefetto Carlo De Rogatis lascia Palazzo San Filippo per la nuova destinazione di Savona. Per Copponi si tratta di un ritorno nelle Marche. Il neo prefetti di Ascoli, infatti, è nato a Pievebovigliana, in provincia di Macerata, l'11 marzo 1959, sposato con una figlia, si è laureato in Scienze politiche all'Università di Camerino.

Nel corso della sua carriera ha prestato servizio nelle prefetture di Macerata, Piacenza, Fermo e Pesaro e Urbino. In queste ultime due sedi ha svolto le funzioni di vice prefetto vicario (dal 2012 al 2014 a Fermo e dal 2014 al 2021 al Pesaro e Urbino).

Ha maturato grande esperienza in materia di ordine e sicurezza pubblica e applicazione normativa antimafia, elettorale, protezione civile e attività di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Ha svolto attività di commissario e sub commissario in diversi comuni e sub commissario della Provincia di Macerata, di commissario ad acta e ha svolto accertamenti su delega della Procura Regionale della Corte dei Conti. Ha coordinato numerosi tavoli tecnici per la stesura di pianificazioni di Protezione civile