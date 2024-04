Fermo, si è insediato il nuovo prefetto Edoardo D'Alascio: subito al lavoro tra incontri e analisi di ordine e sicurezza

FERMO - Oggi, 8 aprile 2024, si è insediato il nuovo prefetto di Fermo, Edoardo D’Alascio, che subentra al prefetto Michele Rocchegiani, in quiescenza dal 1° febbraio 2024. Nella mattinata, i primi incontri con i rappresentanti delle locali Istituzioni: il prefetto D’Alascio ha incontrato il presidente del Tribunale, Bruno Castagnoli, e il procuratore presso il Tribunale di Fermo, Raffaele Iannella, che hanno formulato al nuovo prefetto un cordiale benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro. D’Alascio, profilo di alto livello, è nato il 9 aprile 1964 ed è originario del Salernitano. Ha ricoperto il ruolo di viceprefetto nell’ufficio V pubblica sicurezza, dell’ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del ministero dell’Interno.

Gli incontri

A seguire il prefetto si è recato dall’arcivescovo Metropolita Mons.

Rocco Pennacchio, presso la Curia di Fermo, che ha espresso vivi rallegramenti per il nuovo prestigioso incarico presso l’Ufficio Territoriale di Fermo. Nel suo primo giorno di insediamento in territorio fermano, D’Alascio ha anche salutato il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, che incontrerà nei prossimi giorni insieme al presidente della Provincia di Fermo, Michele Ortenzi. Nel pomeriggio, il Prefetto D’Alascio incontrerà congiuntamente i vertici delle Forze dell’Ordine per una prima analisi dell’ordine e della sicurezza pubblica sul territorio provinciale.