SENIGALLIA - Tragedia sfiorata ieri pomeriggio in via Rossini dove due grossi pini sono caduti a pochi metri da due ragazzini. E’ successo tra ponte Garibaldi e il lavatoio sul marciapiede spesso frequentato dai pedoni. Nelle belle giornate la gente si siede sul muretto, dove gli arbusti si sono schiantati. Ieri pioveva e ce n’era poca in giro. «Due ragazzini li hanno visti cadere e, per fortuna, non stavano passando tra gli alberi e il muretto in quel momento – racconta il sindaco Massimo Olivetti – ci saremmo potuti trovare di fronte ad una tragedia ma è andata bene che nessuno si sia fatto male. Domattina (oggi ndr) faremo controllare tutti gli alberi di via Rossini per evitare che ne possano cadere altri. Intanto abbiamo contattato una ditta per evitare che uno dei due, che ha la fronda già dentro il Misa, finisca dentro del tutto».

La recinzione



L’area è stata transennata dalla polizia locale e sono intervenuti i vigili del fuoco. Venerdì l’abbattimento di un albero in via Rossini, poco distante, per fare spazio alla rampa del ponte provvisorio aveva scatenato polemiche. «Intanto per il cantiere si è trattato di un solo albero – precisa il sindaco – ma i pini, come si è visto con questi due cedimenti, non hanno le radici. La pubblica incolumità è la priorità». L’assessore all’Ambiente, Elena Campagnolo, invita a canalizzare tanta attenzione per il verde, che ritiene giusta, in un’azione di collaborazione. «Mi spiace per le polemiche dei giorni scorsi per un pino abbattuto, anche perché era in un cantiere che serve a tutta la città, quello della passerella – spiega Elena Campagnolo -. I pini della nostra città, come dice in molte relazioni il nostro ufficio, sono senza radici. La messa in sicurezza in determinate zone, come Stradone Misa e viale Anita Garibaldi, era necessaria e lo dimostrano i fatti, ogni settimana con una folata di vento in più, rispetto al normale, accadono queste cose. Per le polemiche dispiace non tanto per me, perché gli assessori passano, ma gli uffici rimangano e nessuno è contento di abbattere qualche albero. Essere massacrati tutti i giorni non fa piacere, fa male a tutti e crea odio. Questa energia si potrebbe canalizzare in modo più utile».



Il ponte



Oggi prenderanno il via i lavori per realizzare le rampe del ponte ciclopedonale, dopo l’allestimento di giovedì scorso e, in contemporanea, la verifica di tutti i pini di via Rossini. Ieri a causa del maltempo si sono verificati anche dei problemi con i sottopassi che collegano la Statale al lungomare, chiusi perché allagati in alcuni momenti della giornata. E’ successo in quello di via Perilli, che si collega al lungomare Marconi, in quello di via Dogana Vecchia per raggiungere il lungomare Mameli e delle Piramidi a Cesano.