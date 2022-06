Malore al ristorante, paura a Portonovo: ragazza portata a Torrette

ANCONA - Attimi di paura in un ristorante di Portonovo, quando una cliente di 30 anni ha iniziato ad accusare un malore mentre stava pranzando. Un malessere che ha preoccupato tutti, commensali, clienti e gestori del locale tanto che immediatamente sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto il personale della Società di Salvamento, che ha prestato le prime cure in attesa dell'ambulanza della Croce Gialla che ha provveduto a trasportare la donna in ospedale a Torrette per accertamenti con un codice di media gravità.

Ultimo aggiornamento: 15:33

