SENIGALLIA Arrivati gli ultimi pareri necessari alla demolizione di ponte Garibaldi e all’installazione del ponte ciclopedonale. Il cantiere verrà aperto in città la prima settimana di maggio. E’ quanto emerso dalla conferenza dei servizi che si è svolta ieri. «Il ponte ciclopedonale è in lavorazione presso la sede della Cimolai di Pordenone – spiega l’avvocato Claudio Netti, presidente del Consorzio di bonifica –, come noto verrà riadattato il ponte tubo utilizzato nel precedente cantiere di ponte 2 Giugno, dove erano state spostate le conduttore per demolire e ricostruire la struttura».



La sicurezza



Dovrà essere riadattato per poter consentire in sicurezza il transito di pedoni e ciclisti. «Non chiamatelo più passerella – aggiunge il presidente Netti – perché sarà un ponte a tutti gli effetti, lungo 35 metri a cui si aggiungeranno le rampe d’accesso, di 30 metri ciascuna, e sarà largo oltre 2 metri. Potrà essere transitabile contemporaneamente da circa 350 persone». Sono intanto arrivati tutti i pareri scritti, Soprintendenza compresa. «I primi di maggio inizieranno i lavori per realizzare le piattaforme delle rampe – prosegue il presidente del Consorzio di bonifica – poi, appena ultimato, il ponte verrà allestito e, solo dopo lo spostamento delle varie condutture, provvederemo ad abbattere il Garibaldi». Il cantiere prevede la realizzazione di due rampe molto ampie, per garantire una pendenza minima così da essere a norma anche per i diversamente abili.

L'annuncio del sindaco

«Entro il 15 di maggio dovrebbe arrivare il ponte provvisorio – interviene il sindaco Massimo Olivetti –, a fine mese o comunque per il 1° giugno sarà in funzione. Successivamente all’installazione, infatti, dovranno essere spostate le condutture. Un traguardo, atteso con impazienza, per ridare fiato alle tante attività che sono rimaste isolate dalla chiusura di ponte Garibaldi. Penso alla zona di piazza Garibaldi e dei Portici Ercolani, ad esempio. Poi consentirà di distribuire i pedoni anche sul nuovo ponte, diminuendo l’afflusso di ponte Angeli». In alcuni momenti della giornata, infatti, i pedoni invadono la carreggiata incuranti del fatto che sia aperto al transito dei veicoli.

«La viabilità non potrà essere al momento modificata – prosegue il sindaco – finché ponte Garibaldi non sarà di nuovo transitabile non sarà possibile vietare il traffico veicolare su ponte Angeli: chiudere anche quello andrebbe a creare problemi enormi alla circolazione in centro storico». Il sindaco ieri ha avuto conferma dal vicecommissario Babini del rimborso dei contributi di autonoma sistemazione per le famiglie che ancora sono fuori casa da oltre sette mesi. Il Comune, infatti, ha anticipato le somme per il periodo compreso dal 1° febbraio all’11 aprile, per evitare che ad anticipare i soldi per gli affitti fossero gli sfollati.