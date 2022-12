ANCONA - Nella notte di sabato le Volanti, transitando in via Papa Giovanni XXIII, hanno notato un’auto con targa estera e 3 soggetti a bordo che procedeva verso il piazzale del Duomo. Gli agenti hanno proceduto al controllo.

Nella circostanza l’attenzione degli operatori è stata catturata da una confezione di tabacco posta vicino alla leva del cambio unitamente alla presenza di cartine lunghe utilizzate tipicamente per il consumo di droga. All’interno della confezione è stato rinvenuto un contenitore di plastica di colore giallo con all’interno hashish. Il conducente del mezzo ha ammesso la proprietà ed è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente. Un occupante aveva tra le mani uno spinello. L’uomo lo ha consegnato agli operanti dichiarandone il confezionamento con tabacco e hashish.

Durante il controllo, nel bagagliaio posteriore della vettura è stato rinvenuto un tubo metallico della lunghezza di circa 70 centimetri, mentre all’interno del vano porta oggetti è stato trovato un bullone calamitato di circa 25 centimetri di diametro.

Gli strumenti sono stati sequestrati dagli agenti della questura e il possessore, un romeno di 30 anni già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.