PESARO La sua forza, intensità e grandezza artistica hanno conquistato il mondo intero, da Vittorio Sgarbi è stato definito il “Francis Bacon della scultura”: Giuliano Vangi, scomparso martedì sera a 93 anni (compiuti il 13 marzo), è l’ultimo dei grandi maestri di una generazione incredibile di artisti. Gli è stato dedicato anche un prezioso docu-film, “Focus on Vangi”, che racconta la sua vita e le sue opere, sparse in tutto il mondo, curato da Emerson Gattafoni e prodotto da Gekofilm, girato, soprattutto, nel suo laboratorio a Pietrasanta, dove ha costruito opere monumentali di grande valore artistico e umano.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO IL MAESTRO TOSCANO è DECEDUTO IERI SERA ALL’ETà DI 93 ANNI A PESARO, SUA PATRIA D’ADOZIONE PROPRIO IERI LA DELIBERA CON CUI IL COMUNE GLI INTITOLA IL NUOVO MUSEO A PALAZZO MAZZOLARI MOSCA Addio a Giuliano Vangi, scultore immenso. Il Maestro si è spento a Pesaro a 93 anni

I suoi giganti

Da 50 anni viveva a Pesaro, una città che si sta preparando ad allestire un museo a lui dedicato, affacciato su una delle sue opere più iconiche la “Scultura della Memoria”. «Ho conosciuto Vangi quando abbiamo iniziato a lavorare sull’idea della scultura in piazzetta Mosca, - racconta Daniele Vimini - perché lui ha avuto sempre il cruccio di non aver ancora lasciato un segno permanente a Pesaro. In poco tempo, anche per dare ancora più forza alla liberazione della piazzetta dalle auto, riuscimmo, grazie alla sua genialità, a realizzare quel piccolo miracolo che rappresenta quella scultura: di impatto per i turisti, ma ormai anche nel cuore di tutti i pesaresi». Quel “piccolo miracolo” che prende forma nella pietra di Apricena, raffigurante i giganti della cultura e della storia di Pesaro e della regione: Rossini, Leopardi, Raffaello e Federico da Montefeltro, è il simbolo della speranza nel futuro. Seguì una grande mostra in Pescheria e la scultura “I Gabbiani”, in piazza Matteotti, dedicata all’uomo contemporaneo. «Il desiderio era di trovare un luogo ove rimanesse un segno ancora più importante e scegliemmo insieme il piano terra di Palazzo Mazzolari Mosca. Con i tempi del Pnrr siamo riusciti a trovare il modo, grazie anche a Mario Botta che ha dato consigli preziosi per l’allestimento, e questo diventa il grande lascito, oltre a quello umano culturale ed emotivo che Giuliano ha dato e darà alla città: un museo in dialogo con la Scultura della Memoria. Un palazzo che verrà interamente recuperato a livello museale».

L’autunno d’arte

Sarebbe importante che ora «anche tutta Italia mettesse la sua forza a supporto di questo grande artista. Stiamo ragionando, insieme alla famiglia di Vangi, a Renato Bertini, la famiglia di Oscar Piattella e a Bruno Bruni, che ora risiede in Germania, ad una collettiva che possa dialogare con le opere dei Musei civici da tenere nell’autunno di quest’anno. Un tributo a cui stiamo lavorando e un viatico al progetto del museo che prenderà corpo nei prossimi anni», conclude Vimini. Luca, figlio di Loreno Sguanci, ricorda Vangi come «Ironico, umile, stacanovista, diretto, disponibile; così ho sempre visto Giuliano. Da buon allievo della scuola fiorentina, era un "artigiano dell’arte": possedeva cioè un mestiere, conosceva le materie e le tecniche scultoree per realizzare da sé opere imponenti e curate fin nei minimi dettagli. Le sue mani raccontavano di storie scolpite nel marmo o modellate nella terra e testimoniavano un bagaglio di esperienza costruito in decenni di attività. La determinazione e la caparbietà dimostrata nella ricerca artistica, si facevano presenze evidenti nelle soluzioni formali che popolano il suo studio». I funerali si terranno oggi, alle 15,30, al Duomo di Pesaro.