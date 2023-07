Ancona, blitz della Finanza e della Guardia Costiera: al porto sequestrati 100 kg di pescato per un valore di 2000 euro

ANCONA - Mattinata di controlli quella del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona e del personale della Guardia Costiera di Ancona. Controlli svolti, a tutela della salute pubblica, finalizzati a reprimere il fenomeno della vendita abusiva di prodotto ittico, nell'area del Molo Mandraccio, nel porto delle città.

A seguito delle attività condotte, sono due i venditori risultati privi di autorizzazione necessaria alla commercializzazione al dettaglio.

Grazie all'attività congiunta di Guardia di Finanza e Guardia Costiera, sono stati sequestrati complessivamente 100 kg di pesce e molluschi bivalve per un valore pari a 2000 euro. Contestate, inoltre, violazioni amministrative per un ammontare complessivo pari a 3000 euro. Il prodotto sequestrato, privo delle obbligatorie indicazioni relative ad etichettatura, tracciabilità e rintracciabilità - nonché delle informazoni previste dalla normativa in materia di tutela del commercio al dettaglio - è stato interamente sequestrato ed avviato allo smaltimento.