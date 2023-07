Ancona, tamponamento sull'Asse: due persone all'ospedale e traffico in tilt

ANCONA - Un incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9 lungo l'Asse attrezzato, in direzione Baraccola, ad Ancona. Due auto si sono scontrate, per cause ancora al vaglio della Polizia locale, all'uscita della Galleria Baldi. Due persone, un 33enne ed un 45enne, sono rimaste ferite: sono state portate all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Lo schanto ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico, con lunghe code e rallentamenti.