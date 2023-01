OSIMO - Il Convento dei frati minori conventuali di Osimo, che presiedono il Santuario di San Giuseppe da Copertino, è sotto choc per la morte improvvisa di Padre Sergiu Chelaru, 44 anni. Ieri mattina i fedeli e i confratelli non lo hanno visto scendere per la celebrazione delle 9 e si sono preoccupati. Così sono saliti nella sua cameretta e lo hanno trovato riverso a terra, già senza vita.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO I carabinieri piangono il brigadiere Giuseppe Mela

Probabilmente morto di infarto già da ore, in piena notte. Aveva cercato di scendere dal letto forse avvertendo un malore ma non ha fatto in tempo a dare l’allarme e chiedere aiuto. «La sera prima aveva lamentato un po’ di stanchezza ma nulla di preoccupante. La scorsa settimana -spiega Padre Franco Buonamano Rettore della Basilica- era stato in quarantena in camera perché aveva preso il Covid, era stato male con dei sintomi tipici influenzali, poi venerdì il tampone dal quale era emersa la negatività, tanto che ieri aveva celebrato la messa in Basilica e anche cantato e poi pranzato con noi tutti insieme. Siamo sconvolti».

Nel coro

Padre Sergiu era molto apprezzato e conosciuto perché oltre a celebrare messa suonava l’organo in Basilica e cantava magnificamente. Talmente bravo da essere impegnato anche con la Corale Borroni. Arrivato al convento di Osimo nel 2017, padre Sergiu aveva parenti in Toscana oltre ad un fratello parroco e una sorella suora che vivono in Romania, suo paese natale, assieme ai genitori. Ad annunciare la sua morte è stato ieri pomeriggio con un post su Facebook padre Duilio Carletti, sollevando un’ondata di commozione in città: «Carissimi amici, la nostra Comunità francescana del Santuario San Giuseppe da Copertino di Osimo è in lutto -scrive padre Duilio- per la perdita per arresto cardiaco del nostro giovane Confratello Padre Sergiu Chelaru. Aveva solo 44 anni. Con la musica e il canto accompagnava tutte le nostre celebrazioni in Basilica. La sua morte improvvisa ci ha lasciati tutti sconcertati. In questo momento di dolore lo accompagniamo e lo raccomandiamo al Signore con la nostra preghiera. Preghiamo anche per tutti noi perché ci doni consolazione e speranza». I funerali si terranno domani alle ore 16 nella Basilica di San Francesco.