JESI - Arma in lutto per la scomparsa del brigadiere Giuseppe Mela, 58 anni, già in servizio alla Stazione Carabinieri di Jesi. Il brigadiere si è spento sabato a causa di una malattia. Originario di Tuturano, nel Brindisino, Giuseppe Mela si era arruolato negli anni ’80. Aveva prestato servizio alla Stazione Carabinieri di Jesi all’inizio degli anni ’80 e proprio a Jesi aveva scelto di vivere insieme alla sua famiglia. Poi il trasferimento nel 1989 al Nucleo operativo Radiomobile di Senigallia e al Comando Carabinieri per la Marina di Ancona dove si è congedato nel 2019.



Una vita divisa tra la sua famiglia – l’amata moglie Giuseppina e il figlio Mario – e l’Arma cui ha dedicato anni intensi di fatica, sacrificio e devozione. Uomo mite, umile, sempre accogliente, lascia nel dolore la mamma Franca, i fratelli Salvatore, Mario e Guido, i parenti e tanti colleghi che oggi pomeriggio saranno presenti ai funerali. La camera ardente è stata allestita presso la Casa del commiato David Icof (via Salvemini), visitata ieri dai rappresentanti dell’Arma jesina per porgere un abbraccio alla famiglia.

Il funerale



I funerali saranno celebrati oggi alle 15 nella chiesa di San Pietro Martire. Toccanti le parole che il figlio Mario aveva scritto qualche anno fa, in occasione della festa del papà: «Un papà che si sveglia alle 5 di mattina per fare il suo dovere, quel papà che da piccolo vedevo partire per mesi e ritornare da una missione… che mi veniva a prendere con la divisa. Ti vedevo come un supereroe, e ancora oggi lo penso. Onore a te papà».