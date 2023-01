JESI - Grande commozione all’IIS Marconi-Pieralisi di Jesi per la scomparsa del docente di disegno l’ingegner Claudio Cantarini, 68 anni. Il professore che da più di 10 anni insegnava al Marconi dopo la cattedra all’Istituto tecnico di Fabriano, era in pensione. Da circa tre anni il suo fisico atletico cercava di contrastare la malattia, che nella sua gravità non ha intaccato la vivacità intellettuale e la grande lucidità che lo ha accompagnato fino all’ultimo istante. Si è spento ieri mattina all’ospedale Carlo Urbani, dove era ricoverato da prima di Natale.

La camera ardente è stata allestita all’obitorio dell’ospedale, nella mattinata di oggi si potranno fare delle visite per porgere un saluto di vicinanza e conforto ai familiari. Cantarini, stimato per la professionalità ma anche per l’umanità e la gentilezza, lascia nel dolore la moglie Giovanna Taccaliti e le figlie Bianca e Anna, che gli sono state accanto fino all’ultimo. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa Cattedrale di San Settimio (il Duomo), poi il feretro muoverà per il crematorio. La notizia del decesso è rimbalzata anche sui social, suscitando un’ondata di tristezza. «Era un uomo splendido, delicato, umano, mai invadente, mite e generoso - lo ricorda la collega Eddi Ceccarelli, amica di famiglia - manca a tutti. Un pilastro del nostro istituto, che saluteremo con grande commozione».