Frate abusa di una donna che gli chiede aiuto, ripreso da "Le Iene": sospeso

GORIZIA- Fra, ilprotagonista di un servizio della trasmissione televisiva, andata in onda ieri sera, sorpreso in unmentre, è statocon effetto immediato. «Presa visione della trasmissione de "Le Iene" andata in onda in data 17 ottobre 2018 - si legge in una nota diffusa stamani - l'Arcidiocesi di Gorizia ha deciso di sospendere in via cautelativa fra Valentino Weldemariam dall'incarico di, in accordo con i superiori del religioso». Nel servizio televisivo, si vedeva una donna che si era rivolta al frate chiedendo aiuto per trovare lavoro, e che invece ha subito gravi molestie.