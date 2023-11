Con la tecnica dell'abbraccio prendono ad un anziano la collana d'oro: denunciate due giovani

OSTRA - I carabinieri della Stazione di Ostra, a seguito di una attenta attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà due donne di origine rumena entrambe 25enni, senza fissa dimora, per il reato di furto. Nello specifico le stesse utilizzando la “tecnica dell’abbraccio” asportavano una collana in oro ad un anziano del luogo. Il valore della collana era di circa 800 euro.