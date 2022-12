Ostra, sfila 2.500 euro al venditore con il trucco del bancomat: denunciato truffatore

OSTRA - Si presenta come compratore di un ogetto messo in vendita su un noto portale internet, ma poi, con il trucco del bancomat, sfila al venditore 2.500 euro: denunciato per truffa dai carabinieri della Stazione di Ostra un uomo classe ‘76 residente in provincia di Vicenza.

Le indagini sono iniziate dopo la denuncia di un giovane di ostra che aveva messo in vendita un oggetto su subito.it ed era stato contattato da un presunto acquirente, poi si era recato presso uno sportello postamat per ricevere il pagamento, ma il truffatore lo aveva convinto con vari raggiri ad effettuare operazioni che autorizzavano l’accredito di circa 2500 euro sul suo conto. I carabinieri sono riusciti ad indentificarlo grazie agli accertamenti bancari e lo hanno denunciato alla procura della repubblica di Ancona.