MONTEMARCIANO - Caso risolto per i furti avvenuti a fine novembre in quattro ristoranti di Montemarciano, di cui alcuni proprio in quei giorni erano stati danneggiati anche dall’ennesima violenta mareggiata. Ieri i carabinieri hanno arrestato un 52enne residente a Senigallia, ritenuto responsabile di tutti i furti.

In ogni attività erano state rubate numerose bottiglie di alcolici, oltre a qualche altro prodotto alimentare. I carabinieri della Stazione di Montemarciano, della Compagnia di Senigallia guidata dal capitano Francesca Romana Ruberto, hanno subito avviato le indagini per rintracciare il responsabile. Ieri, al termine degli accertamenti, hanno identificato l’autore dei furti. L’uomo, nel corso di un controllo, è stato trovato in possesso di ben 61 bottiglie di vino, spumante e champagne, tutte provento dei furti commessi ai vari esercizi commerciali. Dopo il rinvenimento tutte le bottiglie sono state riconosciute dai rispettivi proprietari e restituite. L’uomo, invece, è stato denunciato alla procura. Assicurato alla giustizia, quindi, il ladro che da qualche vittima era stato definito “sciacallo”. In qualche episodio, infatti, aveva rubato il giorno dopo la violenta mareggiata che si era abbattuta sui ristoranti della costa che, dopo i danni del mare, si erano ritrovati anche quelli del ladro, fatti per entrare e rubare le bottiglie e qualche prodotto surgelato presente nei congelatori.