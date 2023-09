Scontro sull'Arceviese, la moto finisce nel campo: grave un centauro, illeso l'automobilista

OSTRA - Incidente da brividi questa mattina sulla provinciale Arceviese, a Pianello di Ostra: un’auto si è scontrata con una moto, che è finita in un campo. All’ospedale, in codice rosso, il centauro.

Schianto sulla provinciale Arceviese, grave un centauro

Lo schianto è avvenuto attorno alle 11,15. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la moto Bmw, dopo l’impatto con una Ford Kuga condotta da un 30enne rimasto illeso, all’altezza di un incrocio, è piombata fuori strada: il centauro, un 66enne, non ha mai perso conoscenza, ma ha riportato gravi traumi, per cui si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza che lo ha caricato a bordo per il trasporto in volo all’ospedale di Torrette.