FABRIANO - Ha recuperato l’udito grazie a un intervento chirurgico realizzato dall’equipe del reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Profili di Fabriano guidato dal primario, Andrea Pennacchi. Il 55enne residente ad Osimo Stazione è in cura da anni dal primario che ha effettuato un intervento non semplice. E’ il primo caso all’ospedale di Fabriano. Non se ne contano molti nelle Marche. Il paziente soffriva, per colpa di una serie di infezioni, da lungo tempo, di una patologia che non gli permetteva di sentire. Durante l’intervento chirurgico gli è stato applicato un apparecchio uditivo, per via ossea, che gli ha ridato completamente l’udito.

Il racconto

«Adesso ci sento - dice soddisfatto. - Avevo il 90% di sordità, ora sento bene e posso fare una vita completamente normale. Sono rinato». Il paziente ringrazia il primario Pennacchi e tutto il reparto considerato «alla mano e professionale». Ha avuto un decorso operatorio tranquillo ed ora è tornato alla vita di tutti i giorni nella sua Osimo. L’intervento, in anestesia generale, è durato circa un’ora e non ci sono state complicazioni. Al lavoro, con l’equipe di Otorinolaringoiatria, gli specialisti di Anestesia e Rianimazione, il personale di Radiologia, senza dimenticare il personale infermieristico dell’ambulatorio del reparto Otorino e del Blocco Operatorio che hanno lavorato anche questo mese di agosto. L’intervento realizzato dal primario Pennacchi ha permesso di impiantare una protesi in titanio nell’osso dietro l’orecchio. Questo piccolo apparecchio si aggancia ad un processore esterno e risolve completamente i problemi uditivi. E’ il primo caso del genere all’ospedale Profili in un paziente adulto.

L’eccellenza

Il reparto di Otorino, infatti, sempre all’ospedale di Fabriano, ne ha impiantati recentemente altri due in bambini con malformazioni congenite dell’orecchio. Nonostante le ferie si lavora a pieno ritmo. Si potrebbero anche aumentare le prestazioni e ridurre le liste di attesa, viste le richieste, se arrivasse il potenziamento di personale richiesto da anni soprattutto per concedere ai chirurghi più sedute operatorie. Per quanto riguarda l’Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria, diretta dal 2017 dal dottor Andrea Pennacchi, rappresenta un punto di riferimento regionale ed extraregionale per la chirurgia oncologica testa collo, per la chirurgia dell’orecchio e per la chirurgia otorino-pediatrica che viene effettuata, oltre che al Salesi, proprio all’ospedale di Fabriano. I dati più recenti mostrano come il reparto Otorinolaringoiatria del Profili sia quello che ha eseguito più ricoveri e più interventi chirurgici nella regione Marche.