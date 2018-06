Tredicenni sballati sfilano in caserma: caccia ai clienti della banda di pusher

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

OSIMO - Non solo tossicodipendenti ma anche decine di minorenni, perfino di 13-14 anni, saranno interrogati in queste ore dai carabinieri della Compagnia di Osimo nell’ambito dell’operazione antidroga con blitz a Castelfidardo. L’udienza di convalida dei tre arrestati domenica sera dai militari del Norm si terrà oggi davanti al giudice per le indagini preliminari Carlo Cimini. Dovranno spiegare il perché di quel mezzo chilo di hashish e la rete di spaccio alla quale erano eventualmente collegati, considerando che due su tre hanno anche dei precedenti.