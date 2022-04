Una città in lacrime: addio a Simona, stroncata dal male a 51 anni. Prestava servizio alla direzione medica degli Ospedali Riuniti

OSIMO - Sanità in lutto per la scomparsa di Simona Giacchetti, 51 anni, in servizio alla direzione medica ospedaliera ed ex coordinatrice infermieristico presso il blocco operatorio plurispecialistico dell’azienda Ospedali Riuniti di Ancona, ha perso l’altra notte la sua battaglia contro la malattia.

Madre di due ragazzi di 18 e 19 anni e moglie di Cristiano Piangatelli primario di Anestesia e rianimazione all’ospedale di Fabriano, aveva iniziato la sua carriera nel mondo ospedaliero con esperienze lavorative in rianimazione e pronto soccorso pediatrici.



Dal 1999 era entrata in servizio al blocco operatorio dell’azienda Ospedali Riuniti come infermiera e strumentista. Successivamente aveva superato la selezione interna per il conferimento delle funzioni di coordinamento aziendale per l’area infermieristica fino a ricoprire la posizione organizzativa in direzione medica ospedaliera. Chi ha avuto l’opportunità di lavorare al suo fianco la ricorda come una grande professionista, molto legata e dedita al lavoro, una mente curiosa e attiva. Amante del tennis e dello sci, aveva come punto di riferimento il marito e i figli. Da diversi mesi conduceva la battaglia contro il male che l’altra notte purtroppo ha spento il sorriso di Simona.

