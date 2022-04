Si ubriaca allo finimento per la delusione amorosa e crolla in strada sulla via di casa: portato all'ospedale

ANCONA - L’amore gli tira un brutto scherzo, nigeriano finisce a Torrette. In preda ad una delusione amorosa, con la sua ex scappata altrove ,si ubriaca convinto poi di poter arrivare a casa e invece le forze gli vengono a mancare sul più bello quanto gli basta per perdere i sensi in mezzo alla strada. Il fatto è accaduto in via Ascoli Piceno ed ha visto come protagonista dell’intera vicenda un nigeriano di 30 anni. L’uomo in preda ad una delusione amorosa ha passato il pomeriggio a bere vino e birra poi quando è giunta l’ora di tornare a casa le forze lo hanno abbandonato a pochi metri dal proprio domicilio. Steso in terra quasi privo di sensi è stato soccorso dal personale della Croce Gialla di Ancona sul posto anche l’automedica del 118. Soccorsi che sono stati allertati da alcuni passanti che hanno visto l’uomo steso sul marciapiede. Il nigeriano stordito dall’alcool e deluso dall’amore è stato poi trasportato al pronto soccorso di Torrette.

APPROFONDIMENTI ANCONA Movida sicura in piazza del Papa, per ora niente tornelli e numero...

© RIPRODUZIONE RISERVATA