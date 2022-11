OSIMO- Danni alla vetrata dei reperti archeologici nel loggiato di Palazzo Municipale. C’è l’ombra dei vandali, che avrebbero incrinato il vetro temperato. Il Comune ha dovuto di recente montare un pannello in legno, protetto da barriere anti-irruzione, su una parte del pavimento in vetro del loggiato, all’angolo con piazza del Comune. Pavimentazione che sarebbe stata rovinata da baby gang su cui la polizia locale sta indagando anche con le spycam. A pensare che sia l’opera dei teppisti, il fatto che già in passato proprio il loggiato era stato segnalato come ritrovo di giovani borderline.

Le devianze

Insomma, anche un luogo simbolo come il loggiato è vittima delle devianze giovanili, tra droga, alcol e bullismo che sarebbero alla base di degrado urbano in centro storico e motivo d’allarme anche a scuola, dopo la denuncia-choc in consiglio comunale di Caterina Donia (M5S) che ha parlato di ragazzini di terza media che costringono compagni di classe a fumare sigarette elettroniche e provare stupefacenti. E mentre la polizia continua le indagini per capire di chi fosse l’involucro di droga ritrovato nei controlli congiunti di sabato sera a Santa Lucia, vicino alla scuola elementare Bruno da Osimo, l’assessore alla pubblica istruzione Alex Andreoli raccoglie l’appello della Donia a organizzare percorsi educativi contro il bullismo. Riprendendo quanto proposto nell’ordine del giorno, approvato all’unanimità in consiglio venerdì, Andreoli ha ricordato «l’importanza di essere cittadini attivi e segnalare agli istituti scolastici e alle forze dell’ordine eventuali condotte non rispettose o illecite». In merito alle attività promosse dal Comune, Andreoli ricorda che «abbiamo messo in campo numerose iniziative sia di contrasto che di prevenzione, non eventi spot, che si integrano a quelle organizzate da istituti scolastici, forze dell’ordine, polizia locale e associazionismo». Menziona il progetto “Scuole Sicure” che ha permesso l’installazione di spycam in alcuni plessi. Ha ricordato la presenza per 5 volte a Osimo di Luca Pagliari, giornalista attivo nelle campagne anti-bullismo, ultima a marzo invitato dalla Consulta Donne Pari Opportunità. Poi “Se Solo Lo Avessi Saputo Prima” con webinar di prevenzione pedagogica. «Di recente –assicura l’assessore- il comando di polizia locale ha inviato alle scuole una proposta formativa per l’educazione alla legalità». L’associazione Camera Minorile Dorica, con i propri avvocati, ha tenuto diverse lezioni nelle singole classi di scuole medie e superiori di Osimo. E ieri ha garantito che «gli istituti hanno aderito con grande interesse». Da qui il progetto riproposto anche per questo anno scolastico: «a breve –fa sapere l’associazione- inizieranno incontri in alcuni plessi, per altri siamo in attesa di concordare i calendari. Le tematiche riguardano il disagio giovanile in genere».