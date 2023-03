ANCONA Prima gli spintoni. Poi i calci e i pugni, fino a crollare sul dehors della Trattoria La Moretta in piazza del Papa, distruggendo due fioriere e danneggiando un palo dell’illuminazione. «Non ho parole - ha commentato il titolare Corrado Bilò - ogni mese mi sfasciano qualcosa. Non ho più nemmeno voglia di denunciare. Tanto non succede mai nulla».

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Zuffa e lancio di bottiglie contro i palazzi, il Piano è di nuovo in mano agli ubriachi: ma torna l'ordinanza anti-alcol



L’aggressione

È accaduto intorno alle 3,20 della notte tra martedì e mercoledì, quando tutti i locali di piazza del Papa erano già chiusi e il salotto buono del centro storico era deserto. Una coppia di ragazzi ha cominciato a litigare a pochi metri dallo spazio esterno della trattoria. La scena è stata ripresa interamente dalle telecamere del ristorante. Un filmato di poco più di due minuti in cui si vedono i ragazzi prendersi prima a spintoni e in un lampo darsele di santa ragione. Ad un certo punto uno dei due sferra un pugno al volto del contendente che, cadendo di schiena sulle piante che delimitano il dehors della trattoria, trascina con sé anche l’altro ragazzo. Il tutto davanti ad una terza persona: dal video sembrerebbe una donna, probabilmente un’amica di uno dei due, che per tutta la durata della zuffa è rimasta in piedi ad osservare.

I danni

Una volta a terra hanno continuato ad accapigliarsi fino a che, probabilmente esausti, si sono rialzati per poi dileguarsi nella notte. «Mi hanno sfasciato due piante, danneggiata una terza e storto un palo della luce - ha raccontato Bilò -, ma non è tanto il danno in sé a rattristarmi. Quanto la perseveranza di certi gesti che puntualmente si ritorcono sulle attività commerciali». Infatti La Moretta non è la prima volta che viene presa di mira da vandali e ubriachi che senza motivo si scagliano sull’arredo del ristorante. «Un mese fa mi hanno rubato le tovaglie che avevo incautamente lasciato sui tavoli esterni - ricorda il titolare -, ma il peggio è che vengono a fare i propri bisogni sulle mie piante. Non ne posso più».