ANCONA - Un degrado senza fine. Da una parte gli ubriachi che, anche di giorno, spadroneggiano nei pressi dell’ex Cinci, bevendo litri di birra e facendo chiasso. Dall’altra, l’esasperazione dei residenti che non ne possono davvero più di ritrovarsi cumuli di bottiglie nelle fioriere e i loro porticati trasformati in un vespasiano a cielo aperto. Ieri mattina, si è toccato di nuovo il limite con un episodio di violenza che ha riguardato in particolare il civico 38 di via Giordano Bruno, a pochi passi dall’ingresso della Coop.

APPROFONDIMENTI LA BRAVATA Baby vandali scatenati ad Ancona, spaccano la vetrata di un autobus e scappano: paura tra i passeggeri



Un gruppetto di vandali, in preda all’ebbrezza alcolica, si è messo a lanciare le bottiglie di vetro contro il portone, urlando e sbraitando. Il rumore dei vetri in frantumi ha fatto allarmare i residenti, che hanno immediatamente chiamato il 112, numero unico dell’emergenza territoriale. Sul posto sono arrivate le pattuglie delle Volanti. Come sono state sentite le sirene, c’è stato il fuggi fuggi della comitiva di ubriachi. Sotto il porticato sono rimasti i segni del Far West: vetri infranti e fioriere riempiti da bottiglie, lattine e altri contenitori di alcolici. È almeno il terzo episodio di vandalismo che subisce il civico 38 dall’inizio del 2023. E per atto vandalico si fa riferimento al lancio di bottiglie contro il portone. Anche altri condomini sono stati al centro delle scorribande dei vandali. Nei giorni scorsi alcuni portoni sono stati trovati con dei segni di danneggiamento. Fatto sta, che il degrado sembra ormai essere inarrestabile. Il 31 dicembre 2022 è terminata l’ordinanza anti-alcol emanata dal sindaco Mancinelli. Verrà predisposta nuovamente nei prossimi giorni: la bozza è già pronta.

Tra le regole principali, il divieto dalle 21 fino alle 7 del consumo di alcol su aree pubbliche, private ad uso pubblico e aree private aperte al pubblico. Al Piano il consumo di alcol è vietato a tutte le ore del giorno. Fino a mezzanotte è consentito il consumo di alcolici d’asporto, esclusivamente in prossimità del locale dove il drink è stato acquistato. Non sono mancate le multe per chi ha violato la citata ordinanza. A proposito di regole e ordinanze, sarebbe in arrivo una deroga per piazza del Papa: si va verso la non obbligatorietà della security privata da parte dei locali il mercoledì sera.