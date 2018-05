Danneggiamenti e portafogli rubato in ospedale: dipendente denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Dipendente dell’ospedale denunciato per aver danneggiato i macchinari ed aver rubato il portafogli ad un collega.I poliziotti del Commissariato di Fano hanno denunciato in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria un 59enne del posto, ritenuto essere l'autore di alcuni danneggiamenti verificatisi all'interno dell'Ospedale cittadino. Le indagini prendevano avvio nei primi mesi del 2018 a seguito di tre gravi episodi di danneggiamento di strumenti tecnici, in uso al Reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Fano. In tale contesto l’importante collaborazione fornita dalla Direzione Sanitaria del Santa Croce agli agenti, nonché l’esame dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza interno, permettevano di individuare un dipendente in servizio presso il su citato reparto, ritenuto essere l’autore dei danneggiamenti. Sono in corso ulteriori approfondimenti finalizzati a chiarire il movente del gesto, che non si esclude possa essere stato dettato da risentimento nei confronti della Direzione. Lo stesso 59enne, inoltre, veniva denunciato in stato di libertà anche per il reato di furto aggravato in quanto dalle indagini condotte dai poliziotti, emergeva il suo coinvolgimento nella sottrazione di un portafogli contenente denaro e documenti, consumata ai danni di un collega all'interno degli spogliatoi del su citato reparto.