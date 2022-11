SENIGALLIA- Previsti controlli serali e notturni nei luoghi frequentati dai giovani per evitare atti di vandalismo. La questione è stata affrontata nel Dup, documento unico di programmazione, approvato dalla Giunta per il triennio 2023/2025. Si parla di controlli dei vigili di quartiere e frazione, di coinvolgere la cittadinanza con degli incontri poi, come elemento di novità, di «vigilare sulla sicurezza urbana dei minori nei luoghi in cui si esplicano le loro attività».

L’emergenza

Giovani, poco educati, che in questi ultimi giorni sono al centro di polemiche per via del cancello posizionato dal Comune in fondo alla scalinata di piazza Roma per evitare che possano accedere quando gli uffici sono chiusi, sporcando. Scritte sul muro sono ben visibili anche fuori dal cancello appena posizionato. «Per quanto riguarda il nuovo controllo che abbiamo deciso di inserire, tramite la nostra polizia locale, – spiega il sindaco Massimo Olivetti – si tratta di andare a verificare anche quando i posti che frequentano i minori sono chiusi. C’è capitato, ad esempio, ai campi sportivi che qualcuno abbia forzato delle porte, magari solo per andare in bagno. Per evitare e prevenire eventuali fenomeni di vandalismo abbiamo deciso di estendere i controlli nelle aree che frequentano. Ci sono stati chiesti e suggeriti, così abbiamo deciso di introdurli». Riguardano strutture comunali, principalmente sportive dove in passato è accaduto anche che dei ragazzini siano entrati. «Non vuole essere un atteggiamento repressivo – precisa il sindaco – ma solo di prevenzione. Come lo è il cancello su cui non aggiungo altro, perché troppo è stato detto, se non che si tratta di una decisione già votata all’unanimità dal consiglio comunale. Per i ragazzi abbiamo tante iniziative previste nel Dup per coinvolgerli, attraverso incontri e la promozione di attività sportive e culturali. Non abbiamo alcuna intenzione di escluderli ma di renderli partecipi».

Restando in materia di sicurezza il 2023 è l’anno in cui dovrebbero entrare in funzione gli occhi elettronici, tramite il progetto di finanza sulla videosorveglianza. «Anche in questo caso parliamo di prevenzione perché le telecamere rappresentano in primo luogo un deterrente – illustra il sindaco -. L’obiettivo per il 2023 è quello di intensificare l’attività di vigilanza di quartiere e nelle frazioni, attraverso un controllo preventivo sistematico dei punti sensibili e a maggior frequentazione da parte dei cittadini nei quartieri e nelle frazioni, rendendo maggiormente consapevoli i cittadini con incontri pubblici e materiale informativo da divulgare sulle regole da rispettare e le azioni di autotutela da attivare nell’ambito delle aree urbane».

Le polemiche

Sul cancello delle polemiche ieri sono intervenuti anche i giovani della Lega. «Noi della Lega Giovani Senigallia, in quanto ragazze e ragazzi adolescenti – riporta una nota -, vogliamo ricordare che le istituzioni vanno preservate e rispettate e quindi, da giovani, riteniamo giusto che si sia posta una fine a tutte quelle indecenze che avvenivano negli anni passati in quelle gradinate».