Torna l'incubo dei vandali ad Ancona: l'esterno del bar devastato nella notte. La denuncia via social

ANCONA- Un brusco risveglio, un regalo per l'Epifania di cui tutti avrebbero fatto volentieri a meno. E' quanto accaduto questa mattina - 7 gennaio - al Liz Bar di Ancona di via Marini all'incrocio con via XXV Aprile. La scena che si è presentata davanti agli occhi di Alessandro Chionne, figlio di Enzo (il titolare del locale), è stata decisamente brutta: fioriere e abbellimenti dell'esterno del locale danneggiate e devastate nel più classico dei raid vandalici.

LEGGI ANCHE: Vandali senza cuore al cimitero di Tavernelle: «Oltraggiate le tombe dei nostri figli»

L'amarezza

«Appena sono arrivato nelle prime ore del mattino ho subito pensato al peggio temendo danni all'interno - ha confessato Alessandro Chionne che ha denunciato immediatamente l'episodio via social - Le fioriere lasciate in quel modo, un gesto veramente brutto che mi fa provare tanta amarezza. Mio padre è andato in Questura a sporgere denuncia, non so dare una spiegazione a quanto accaduto, per noi è la prima volta». Infine, per chiudere: «Uno fa tanto per abbellire il locale, per creare aggregazione e si trova a dover combattere con persone che se la prendono con le prime cose che trovano. Gira gente strana ma il dispiacere è enorme. Non molliamo, ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo. Fortunatamente, per così dire, parliamo sempre di danni lievi».