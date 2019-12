Abbandona due cagnolini nel campo ma la testimone lo inchioda: denunciato

OSIMO -Ha abbandonato due cuccioli meticci di cane in un campo: uomo di 42 anni denunciato dai poliziotti del Commissariato di Osimo.

Il fatto è successo nelle prime ore del mattino di qualche giorno, quando l'uomo, sicuro di non essere visto, ha accostato l'auto ed ha abbandonato i due cagnolini nel campo. Ma proprio in quel momento sulla strada è passata una ragazza che ha chiesto all'uomo conto delle sue azioni. Ricevuta una risposta poco urbana, la ragazza si è segnata la targa per poi rivolgersi alla Polizia di Osimo: l'uomo è stato rintracciato e denunciato per abbandono di animali.

