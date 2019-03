Contatori del gas ​abbandonati in strada: nessuno li reclama

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Non sembra esserci soluzione per la vicenda dei contatori del gas abbandonati in strada in via Botticelli a San Benedetto. Dopo due settimane e dopo la denuncia effettuata dai residenti dell’area ieri quelle scatole con dentro quei dispositivi erano ancora lì. Della vicenda sono stati ora anche informati gli agenti della polizia locale e si renderà a questo punto fare piena luce su quali siano state le cause che hanno portato al prolungato abbandono in strada di quel tipo di oggetti che, per ovvi motivi, non potrebbero stare lì nella maniera più assoluta. «Dopo quindici giorni – rimarcano i residenti della via – nessuno è stato in grado di dare spiegazioni su questa anomala situazione». Ed ora c’è chi pensa a denunciare la vicenda in Procura sperando che almeno la magistratura riesca a fare luce sulle reali responsabilità di quell’abbandono.